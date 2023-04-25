Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 1 мая

О заморозках в ночь на 1 мая москвичей предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что ночью температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

По словам специалиста, в понедельник, 1 мая, ночная температура будет в пределах от минус двух до плюс трех градусов тепла. Днем потеплеет до 14-18 градусов, возможны дожди. При этом атмосферное давление будет расти с выходных и в праздничный день будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что тепло вернется в город после 15 мая.