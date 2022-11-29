В Московском регионе продлили предупреждение об опасности

«Желтый» уровень погодной опасности вновь продлен в Московском регионе, предупреждает Гидрометцентр России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 12:00 30 ноября», — говорится в сообщении.

Во вторник, 29 ноября, днем в Москве ожидается от четырех до шести, а по области от трех до восьми градусов мороза. В ночь на среду в столице прогнозируется минус 9-11 градусов, в области минус 9-14 градусов.

Днем в регионе от пяти до десяти градусов ниже нуля. Осадков в эти дни не ожидается, ветер северо-восточный, два-восемь метров в секунду.

Ранее о 18-градусных морозах в регионе предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.