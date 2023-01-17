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22:44, 17 января 2023
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Перечислены преимущества новых электробусов для пассажиров

Перечислены преимущества новых электробусов для пассажиров
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Преимущества запущенных в конце декабря прошлого года новых электробусов перечислены в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«В конце декабря мы закончили приемку новой партии электробусов — теперь их 1050. Инновационные транспортные средства можно встретить в Западном и Северо-восточном округах. За год использование этих электробусов вместо дизельных автобусов сократит выбросы углекислого газа на две тысячи тонн», — цитирует канал руководителя ведомства Максима Ликсутова.

Улучшенные электробусы вышли на маршруты м17 и 53. Теперь они перевозят жителей восьми районов на западе и северо-востоке столицы. Среди основных преимуществ нового транспорта выделено основное освещение салона, сделавшее поездки намного комфортнее.

Кроме того, номер электробуса можно заметить издалека — его увеличили на 18 процентов, в салоне есть USB-разъемы для зарядки гаджетов и бесплатная сеть Wi-Fi. Запас хода увеличен до 90 километров.

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