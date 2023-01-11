Москвичам рассказали об изменении оплаты проезда в общественном транспорте

Об изменении оплаты проезда в общественном транспорте рассказал москвичам в беседе с «Мослентой» заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«В 2023 году появится возможность внедрить привязку к биометрии социальных карт, в том числе карт обучающихся. Это добровольно, кто хочет, тот сделает. Можно не носить ни карту, ни смартфон, просто воспользоваться нашей системой биометрической оплаты, она называется FacePay. Эта опция и персонализация в первую очередь направлена на защиту персональных данных», — сказал заммэра.

В первом квартале 2023 года на всех турникетах метро заработает система быстрых платежей, подписку на которую можно будет оформить в приложении «Метро Москвы». По словам Ликсутова, это позволит возобновить оплату проезда на турникете смартфонами, сократить очереди в кассы, не использовать банковские и транспортные карты, но и при необходимости пополнить «Тройку».

Летом москвичи смогут активировать удаленное пополнение «Тройки» прямо на турникете метро, не прикладывая карты к желтым терминалам. К тому же времени в личном кабинете приложения Метро Москвы станет возможным выпуск виртуальной «Тройки», разработанной на базе российских технологий.

«Купленный билет будет представлен в виде QR-кода, который для оплаты проезда нужно будет отсканировать на турникете метро. Или, наоборот, сканировать смартфоном QR-код, появившийся на валидаторе наземного транспорта», — уточнил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2023 году. Цена поездки в метро, МЦК и МЦД (зона «Центральная») по «Тройке» (билет «Кошелек») изменится на четыре рубля и составит 50 рублей, по тарифу «90 минут» — 75 рублей вместо 69 рублей.