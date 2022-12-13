Перечислены преимущества поездов новой линии МЦД

Преимущества поездов нового центрального диаметра — МЦД-4 — перечислены на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что Киевско-Горьковскую линию наземного метро запустят в 2023 году.

«Новый диаметр будет оснащен современными, комфортными и быстрыми поездами, в том числе ЭП2Д. Но главной визитной карточкой диаметров стали поезда "Иволга". Бесшумные, с плавным разгоном, они будут ходить каждые пять — семь минут в часы пик и помогут жителям Москвы и области сэкономить до 40 процентов времени в пути», — говорится в сообщении.

Вагоны составов оснащены USB-зарядками, бесплатным Wi-Fi, туалетами с пеленальными столиками, теплыми поручнями, креплениями для велосипедов, полками для багажа, столиками между сидениями, большими информационными экранами и кондиционерами.

Кроме того, в поездах обустроены места для маломобильных пассажиров, установлены более широкие двери, сделаны сквозные проходы и снижен уровень шума и вибраций при движении.

Ранее были перечислены главные преимущества новых составов московского метро. речь идет о поездах серии «Москва-2020».