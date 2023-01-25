Названы преимущества самой высокой станции МЦД

Преимущества самой высокой станции МЦД-4, которой станет после открытия «Тестовская», назвал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«"Тестовская" не только войдет в состав удобного ТПУ (транспортно-пересадочного узла), где соединятся разные виды городского транспорта, но и станет самой высокой станцией будущего МЦД-4 с панорамным видом — более 15 метров», — рассказал заммэра.

По его данным, благодаря «Тестовской» у пассажиров появится пересадка с одного диаметра на другой, и она будет занимать не более пяти минут. Также здесь можно будет пересесть на станцию метро «Международная» Филевской линии и «Деловой центр» МЦК, а сотрудникам ближайших офисов и жителям микрорайона Камушки будет легче добираться до станций.

Жители Пресненского района, где расположена ТПУ «Тестовская», смогут строить новые маршруты через город, а также быстрее добираться до семи столичных вокзалов.

Ранее москвичам рассказали о светлых и темных сторонах новой станции метро.