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Российская актриса назвала главные преимущества жизни в Москве

Российская актриса назвала главные преимущества жизни в Москве
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Главные преимущества жизни в Москве назвала журналу «Москвич Mag» российская актриса театра и кино Полина Ауг. По ее словам, столицу России отличает качественный сервис.

«В любой момент ты можешь сходить на процедуру, которая тебе необходима. Сервис и открытие разных мест и магазинов — большой плюс. Москва в этом плане очень удобный город», — сказала она.

По мнению актрисы, столица России в этом смысле выгодно отличается от многих европейских городов, где проблематично попасть, например, на маникюр. А в Москве сделать его можно в любое время и день. Кроме того, здесь круглосуточно можно заказать доставку еды.

Ранее об отличиях Москвы и Дагестана рассказала Салихат Гамзатова — младшая дочь автора знаменитых «Журавлей», поэта Расула Гамзатова.

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