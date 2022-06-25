Российская актриса назвала главные преимущества жизни в Москве

Главные преимущества жизни в Москве назвала журналу «Москвич Mag» российская актриса театра и кино Полина Ауг. По ее словам, столицу России отличает качественный сервис.

«В любой момент ты можешь сходить на процедуру, которая тебе необходима. Сервис и открытие разных мест и магазинов — большой плюс. Москва в этом плане очень удобный город», — сказала она.

По мнению актрисы, столица России в этом смысле выгодно отличается от многих европейских городов, где проблематично попасть, например, на маникюр. А в Москве сделать его можно в любое время и день. Кроме того, здесь круглосуточно можно заказать доставку еды.

Ранее об отличиях Москвы и Дагестана рассказала Салихат Гамзатова — младшая дочь автора знаменитых «Журавлей», поэта Расула Гамзатова.