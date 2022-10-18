В Москве состоится премьера оперы-драмы автора «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова

Премьера оперы-драмы «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» состоится 21 и 22 октября на новой сцене МТКМО «Градский холл». Режиссером и композитором постановки выступил автор легендарных рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексей Рыбников.

«Линия жизни Андрея Болконского, который в романе "Война и Мир" Льва Толстого совсем молодой человек, его искания смысла жизни, настоящая и трагическая любовь к Наташе Ростовой, героическая гибель на войне и приход к Богу в финале показались мне настолько важными, что я сделал его главным героем своей постановки», — объяснил Рыбников.

Полтора года назад премьера оперы-драмы прошла в московском театре Et Cetera. Спектакль получил высокие оценки зрителей и критиков. Вскоре после этого Рыбников стал художественным руководителем «Градский Холла» и теперь готов представить спектакль на новой площадке, позволившей сделать его еще более впечатляющим.

За основу постановки взят роман Толстого, однако Рыбников выстроил из рассказанных классиком эпизодов совершенно новое, уникальное произведение. Он дополнил его документальным материалом, использовал цитаты из дневников Наполеона Бонапарта, а также текст казачьей походной песни «Уж как пал туман на сине море», наложенный на сочиненную им самим музыку.

Музыка в целом является самостоятельным участником действа. Еще одна важная часть спектакля — световые эффекты.

Главных героев в состоящей из двух 55-минутных актов постановке играют солисты Творческой Мастерской Алексея Рыбникова: участники шоу «Голос» Никита Поздняков (князь Андрей) и Александр Поздняков (Наполеон), Валерия Воробьева (Наташа Ростова) и Роман Орлов (Пьер Безухов), Николай Лютов (Александр I). Роль Анатоля Курагина исполнит Иван Лаврухин. Всего в спектакле задействовано около 50 человек.

Ранее судьбу легендарной рок-оперы «Юнона и Авось» на сцене «Ленкома» раскрыл главный режиссер театра Алексей Франдетти.