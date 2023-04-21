В Москве подешевело премиальное жилье

Премиальное жилье в Москве подешевело на 3,1 процента за последний год. По данным компании «Метриум», стоимость квадратного метра сейчас составляет 598 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Аналитики связывают это с тем, что премиальные квартиры и апартаменты в столице в среднем стали компактнее на 1,2 «квадрата», что и позволило сделать их доступнее. Кроме того, в данном сегменте сохраняется избыток предложений на рынке, даже несмотря на выросшую активность покупателей.

Поскольку в 2022 году премиального жилья в столице было продано мало, девелоперы предлагают скидки, характерные для более дешевого жилья, и сдерживают цены для привлечения потенциальных покупателей. Сейчас больше всего таких лотов расположено на северо-западе города, а также в центральной его части.

Ранее стоимость самого дорогого мини-жилья в Москве раскрыли в компании «Этажи». Стало известно, что цена квадратного метра такой недвижимости превышает один миллион рублей.