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11:51, 20 ноября 2022
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Собянин рассказал о преображении одной из крупнейших магистралей Москвы

Собянин рассказал о преображении одной из крупнейших магистралей Москвы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О преображении одной из крупнейших магистралей Москвы — Волоколамского шоссе — рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сделали улицу удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, так как в разных местах магистрали можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем. Установили 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение», — отчитался градоначальник. Он добавил, что в числе оставшихся задач — высадка в районе шоссе деревьев и кустарников.

«Преобразили сквер перед академией имени С.Г. Строганова: расширили пешеходную часть, сделали новое освещение, установили лавочки. В ближайшее время там смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из музея Строгановки», — также отметил Собянин.

В рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе обновили и парк «Долина реки Химки» — с акцентом на детский отдых, рассказал мэр.

Ранее Собянин заверил в решении всех возникших с уходом иностранных компаний проблем. Он уточнил, что сейчас все сектора работают нормально.

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