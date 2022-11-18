Собянин заверил в решении всех возникших с уходом иностранных компаний проблем

В решении всех проблем, возникших ранее в Москве с уходом иностранных компаний, заверил столичный мэр Сергей Собянин. В интервью РИА Новости он уточнил, что сейчас все сектора работают нормально.

«Практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее», — заявил он.

По словам мэра, благодаря уходу иностранных инвесторов, отечественные производители начали заполнять опустевшие ниши и ассортимент товаров, произведенных внутри страны, расширился. В заключении Собянин уточнил, что инвестиции покинувших Москву зарубежных компаний остались в городе.

Ранее Собянин в интервью анонсировал скорое открытие новой станции метрополитена во Внукове. По словам главы города, она заработает для пассажиров в 2023 году.