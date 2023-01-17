В Москве раскрыли преступление педофила 12-летней давности

В Москве раскрыли преступление 52-летнего педофила, совершенное 12 лет назад, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«По данным следствия, в ноябре 2011 года возле дома на Варшавском шоссе обвиняемый напал на 15-летнюю девочку и несколько раз ударил ее по лицу, после чего совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», — говорится в пресс-релизе. Он также похитил у потерпевшей имущество, а затем скрылся. Впоследствии злоумышленник отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение другого преступления.

Личность преступника установили после нового анализа материалв уголовного дела. Следователи изучили вещественные доказательства, назначилисложные судебные экспертизы, проверили следы по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам.

Подозреваемому предъявлено обвинение в по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») и части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). На допросе обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался, сообщает следственный орган.

Ранее сообщалось, что в Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа. 38-летний мужчина был арестован.