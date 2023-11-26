Преступники придумали новую схему кражи товаров с ПВЗ Wildberries
Преступники начали нанимать людей на Wildberries ради дубликатов ключей от ПВЗ.
Преступники начали нанимать людей на Wildberries ради дубликатов ключей от пунктов выдачи заказов, сообщает издание Baza.
По имеющейся информации, злоумышленники работают по отработанной схеме — Telegram-каналах находят людей и предлагают им 100 тысяч рублей. За эту сумму человек должен устроиться на пункт выдачи заказов, проработать какое-то время, узнать местонахождение камер видеонаблюдения и способ отключения сигнализации. Работник также должен сделать дубликат ключей и вместо с собранной информацией передать его мошенникам.
После того как аферисты получали необходимые данные о работе ПВЗ и дубликат ключей, они заказывали туда несколько дорогих смартфонов и отменяли покупку. В результате им возвращались деньги, а заказы еще какое-то время оставались на пункте выдачи. Преступники ночью ключом открывали помещение и выносили оттуда необходимые им товары. Полиции удалось задержать одну преступную группу с поличным, в настоящий момент разыскиваются другие участники похожих преступлений.
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