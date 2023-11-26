Преступники придумали новую схему кражи товаров с ПВЗ Wildberries

Преступники начали нанимать людей на Wildberries ради дубликатов ключей от пунктов выдачи заказов, сообщает издание Baza.

По имеющейся информации, злоумышленники работают по отработанной схеме — Telegram-каналах находят людей и предлагают им 100 тысяч рублей. За эту сумму человек должен устроиться на пункт выдачи заказов, проработать какое-то время, узнать местонахождение камер видеонаблюдения и способ отключения сигнализации. Работник также должен сделать дубликат ключей и вместо с собранной информацией передать его мошенникам.

После того как аферисты получали необходимые данные о работе ПВЗ и дубликат ключей, они заказывали туда несколько дорогих смартфонов и отменяли покупку. В результате им возвращались деньги, а заказы еще какое-то время оставались на пункте выдачи. Преступники ночью ключом открывали помещение и выносили оттуда необходимые им товары. Полиции удалось задержать одну преступную группу с поличным, в настоящий момент разыскиваются другие участники похожих преступлений.

Ранее жесткое задержание ОМОНом подмосковных домушников попало на видео.