«Сестры Зайцевы» заявили о превосходстве Москвы над другими мегаполисами

О превосходстве Москвы над другими мегаполисами рассказали в интервью издание «Москвич Mag» участницы популярного в России и Америке музыкального дуэта «Сестры Зайцевы» Татьяна и Елена Зайцевы.

Одна из участниц дуэта отметила, что Москва превосходит Нью-Йорк по чистоте и освещенности. «Ночью наша Москва живет, а в Берлине, например, вечером город затихает», — заявила Елена.

«Ни один город мира я никогда не сравню с Москвой. Москва — самая красивая девочка в мире», — сказала Татьяна.

Ранее российский телеведущий, историк, писатель, продюсер и журналист Дмитрий Захаров также заявил о превосходстве Москвы над другими городами мира.