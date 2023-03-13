20:12, 13 марта 2023
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Ранивший мать ножом москвич разбился при падении из окна
Москвич изрезал ножом мать, выпал из окна и погиб.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В Москве полиция и следственные органы разбираются в деле о нападении на пожилую женщину сына, который изрезал ее ножом. Как сообщает АГН Москва, он выпал из окна и погиб.
По данным агентства, вечером воскресенья, 12 марта, в квартире на улице Вяземского 35-летний мужчина трижды ударил свою мать ножом. А по прибытии полицейских выпал из окна и разбился насмерть. Женщина доставлена в НИИ Склифосовского
Ранее сообщалось о раскрытом в Москве убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в диване его квартиры. По обвинению в преступлении арестованы сын убитого со своей сожительницей.