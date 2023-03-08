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14:48, 08 марта 2023
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Стало известно об убийцах упакованного в пленку мужчины в Москве

Следствие установило причастность сына к убийству отца на западе Москвы.

Стало известно об убийцах упакованного в пленку мужчины в Москве
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Об убийцах упакованного в пленку тела мужчины в одной из московской квартир сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Стало известно, что преступление совершил сын убитого со своей сожительницей.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска установлена причастность сына 1995 года рождения и его сожительницы 1993 года рождения к совершению данного преступления, фигуранты в ближайшее время будут доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Накануне сообщалось, что в квартире жилого дома, расположенного на улице Говрова в городе Москве было найдено тело мужчины. Труп был упакован в черную пленку и спрятан в диване в его квартире.

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