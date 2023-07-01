Стилист перечислила варианты прибавляющей возраст одежды

«Крадущей молодость» не подходящую по типажу и цветотипу одежду назвала в беседе с «Мослентой» стилист Лида Сава.

По словам стилиста, неактуальные силуэты, крой и детали добавляют возраст, поэтому важно выбирать современные фасоны. Также вещи должны гармонировать с цветотипом человека. Одежда неподходящего оттенка выделяет морщины и круги под глазами, лицо кажется болезненным. Свой цвет, напротив, выравнивает тон кожи, одновременно подчеркивает глаза, брови и все лицо. Кроме того, одежда должна соответствовать типу внешности.

«По классификации [американской художницы] Двин Ларсон есть четыре базовых типажа: Гамин, Романтик, Натурал и Драматик. Образы, созданные с учетом линий и форм вашего типажа, подчеркнут вашу привлекательность. Подходящая одежда приковывает взгляд к чертам лица, но не заостряет внимание на недостатках, создает эффект "безоперационной подтяжки". То же касается и тела. Длина, крой, ткань и ее фактура, сочетающиеся с вашим типажом, подтягивают фигуру», — сказала эксперт.

Сава отметила, что Гаминам подойдут платья с динамичным принтом, платья-рубашки, вещи с контрастными деталями, ткани средней плотности. Одежда должна сидеть по фигуре, рукава и брючины могут открывать запястья и щиколотки. Черты лица романтика раскроются с помощью рюш, драпировок, кружева, объемных воланов, витиеватого принта, а фигура – в легких обволакивающих тканях и фасонах с акцентом на талии. Утонченную красоту Драматика подчеркнут удлиненные угольные вырезы и разрезы, гладкость материалов, минимализм и длина-макси. Например, лаконичные платья с диагональю у лица или лямкой на одно плечо. Чувственность Натурала раскроют фактурные материалы, плавные контуры у лица, расслабленные фасоны, мягкие плечи. Отдавайте предпочтение платьям-кроше, платьям-майкам и вязаным платьям из объемной пряжи.

Ранее стилист Рогов назвал самую модную летнюю обувь.