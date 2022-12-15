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01:25, 15 декабря 2022
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В программе Мясникова назвали неочевидную причину боли в пояснице

В программе Мясникова назвали неочевидную причину боли в пояснице
Фото: Benjamin Wedemeyer / Unsplash

Неочевидную причину боли в пояснице назвала в программе «О самом главном» с телеведущим Александром Мясниковым врач-гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева. По ее словам, это может быть симптомом панкреатита.

«Если у человека после употребления алкоголя возникает боль в пояснице, необходимо проверить поджелудочную железу», — пояснила специалист. Она также отметила, что алкоголь влияет на поджелудочную железу намного хуже, чем жирная пища.

Поташева порекомендовала во избежание развития пакреатита не голодать перед большими застольями, чтобы во время него не съесть больше жирной еды. Хорошей заменой газированных напитков на праздничном столе она назвала ягодные морсы и минеральную воду, а в качестве заправки к салатам вместо майонеза рекомендовало кокосовое масло.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила об опасности домашних солений.

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