Город
10:37, 09 декабря 2022
1 мин.

Оценен предварительный ущерб от крупного пожара в ТЦ «Мега Химки»

Оценен предварительный ущерб от крупного пожара в ТЦ «Мега Химки»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предварительный ущерб от крупного пожара в подмосковном торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» может достигнуть 20–30 миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на оценку экспертов Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В организации уточнили, что такой ущерб будет нанесен в случае, если «все сгорит и пострадают близлежащие конструкции и имущество».

Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в гипермаркете OBI в «Мега Химки» в ходе последней проверки выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что при пожаре в горящем ТЦ погиб охранник. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту пожара по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.