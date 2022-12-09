Оценен предварительный ущерб от крупного пожара в ТЦ «Мега Химки»

Предварительный ущерб от крупного пожара в подмосковном торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» может достигнуть 20–30 миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на оценку экспертов Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В организации уточнили, что такой ущерб будет нанесен в случае, если «все сгорит и пострадают близлежащие конструкции и имущество».

Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в гипермаркете OBI в «Мега Химки» в ходе последней проверки выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что при пожаре в горящем ТЦ погиб охранник. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту пожара по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).