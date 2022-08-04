Стала известна главная причина роста цен на дачи в Подмосковье

Средняя стоимость дачи в Московской области с начала 2022 года увеличилась на девять процентов, а за год — на 25 процентов. Главную причину роста цен на эти объекты недвижимости назвал РБК со ссылкой на аналитиков сервиса объявлений ЦИАН.

«За прошедший год ни по одному подмосковному направлению средняя цена дачи не сократилась. Минимальный рост зафиксирован по Рязанскому (на четыре процента) и Пятницкому (на десять процентов) шоссе», — рассказала эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина.

Как стало известно РБК, основная причина роста стоимости дач — уменьшение в экспозиции относительно дешевых объектов, ставших предметом массовой скупки. Как следствие, оставшиеся дорогие лоты влияют на структуру цен. В весенние и летние месяцы ежемесячный рост стоимости дач в регионе составлял порядка одного процента.

Под дачами понимаются одноэтажные дома площадью 50-500 квадратных метров и стоимостью до восьми миллионов рублей, в большинстве случаев непригодные для круглогодичного проживания, уточнили в ЦИАН. В этот же период эксперты выявили снижение роста цен на подмосковные коттеджи.

Ранее были названы самые популярные для аренды дач подмосковные направления. По итогам второго квартала 2022 года наиболее востребованным из таковых оказалось Ярославское шоссе.