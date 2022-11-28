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02:38, 28 ноября 2022
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Раскрыт смысл названия одной из столичных площадей

Раскрыт смысл названия одной из столичных площадей
Фото: Кавашкин Борис / TаCC

Смысл названия одной из столичных площадей раскрыли в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Название Тишинской площади раньше абсолютно соответствовало локации. Она появилась в местности, которую называли Тишиной, так как она находилась далеко от шумных московских улиц и мест скопления людей», — говорится в сообщении.

Площадь располагается в центре столицы, на примерно равном удалении от шумных многополосных Тверской улицы и Садового кольца. Долгое время здесь работал легендарный Тишинский рынок, но в конце 90-х его заменил большой ТЦ.

Ранее был раскрыт смысл народного названия исторического квартала на западе Москвы. Речь идет о «Немецкой слободе», изначально построенной для офицеров советской армии и расположенной в современном районе Щукино.

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