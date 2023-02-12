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13:05, 12 февраля 2023
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Собянин назвал причину внушительного сокращения автомобильных краж в Москве

Собянин назвал причину внушительного сокращения автомобильных краж в Москве
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Причину внушительного сокращения автомобильных краж в Москве назвал мэр города Сергей Собянин. Уменьшить число подобных преступлений на 93 процента помог запуск комплексов фотовидеофиксации.

«Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тысяч — в 2012-м, когда в столице начали устанавливать первые такие комплексы», — рассказал Собянин.

Градоначальник уточнил, что сейчас в Москве около четырех тысяч камер фотовидеофиксации. Кроме контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. «Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным», — объяснил он.

Ранее Собянин анонсировал масштабное благоустройство 25 гектаров земли на юге столицы. Проект охватит в том числе пойму реки Жужи.

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