Архитектор раскрыл причину строительства типовых школ в столице

Причину строительства большого количества типовых школ в столице раскрыл в беседе с «Мослентой» профессор МАРХИ, архитектор Михаил Белов.

«Большинство школ в городе — типовые коробки, оставшиеся от советской эпохи», — заявил собеседник «Мосленты». Он отметил, что чем меньше в СССР становилось типов школ, тем технически хуже они были сделаны. Связано это с тем, что строительство таких учреждений всегда финансировалась «по остаточному принципу». «Нужно было строить дороги, жилье, а школа и детский сад делались в качестве довеска», — пояснил Белов.

«В прошлом году я проектировал подмосковную школу по индивидуальному проекту. Видел, какие в городской администрации смотрят школы, строительство которых финансируется из государственного бюджета. Они все шли с определенными финансовыми лимитами, но также создавались по индивидуальным, правда, упрощенным, проектам», — рассказал он.

После 1956 года, продолжил Белов, было запрещено строить подобные школы. Сейчас же это, наоборот, постепенно начинает поощряться. «Но ясной задачи сформулировано не было. Не был подписан федеральный указ или распоряжение глобального характера, что все школы должны быть индивидуальными. Не было сказано, откуда на это брать деньги, кто этим занимается», — подчеркнул он.

«Возможно большое количество ходов с привлечением частных средств. Девелоперы строят жилые дома и извлекают прибыль, но при этом сейчас они обязаны создавать и школы. Казалось бы, как раз они могли быть сконструированы по оригинальным проектам. Но это очень сложный вопрос. Для этого нужна воля и довольно жесткие решения. Проекты зданий, не приносящих прямой прибыли инвесторам, проходят сложный путь до реализации», — рассказал Белов.

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