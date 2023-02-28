Вылетевшие из Москвы в Санкт-Петербург самолеты вернули обратно

Самолеты, вылетевшие 28 февраля из Москвы в Санкт-Петербург, были вынуждены развернуться обратно из-за закрытия воздушного пространства над северной столицей. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

«Вылетевшие недавно рейсы из Москвы в Санкт-Петербург возвращаются обратно из-за закрытия аэропорта Пулково. Воздушное пространство над Петербургом закрыто из-за неопознанного объекта, Пулково не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — информирует Telegram-канал правительства Петербурга.

Ранее о полете на «заминированном» самолете, следовавшем рейсом Москва — Гоа, рассказал телеведущий Оскар Кучера. Шоумен сообщил, что борт авиакомпании Azur Air, на котором он оказался с семьей, сначала задержали на 17,5 часов, а затем экстренно посадили в аэропорту города Джамнагар.