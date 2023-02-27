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14:44, 27 февраля 2023
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Жителям столичного региона назвали причину массового нашествия лис

Жителям столичного региона назвали причину массового нашествия лис
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Причину массового нашествия лис назвали жителям столичного региона в Telegram-канале «Новости Москвы».

«В Подмосковье у лис начался брачный сезон. Жителей просят быть осторожными и не приближаться к ним», — написали администраторы канала.

Юзеры с юмором отреагировали на эту новость. «Брачный сезон у всех скоро начнется. Не приближайтесь», «Лисы объявили охоту на охотников», «Почему про людей такие предупреждения не дают?», «Все мы немного лисы», «А чем лисы опасны в брачный период? Могут спутать с самкой?» — прокомментировали новость фолловеры.

Ранее москвичам рассказали, что во время брачного периода животные много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару, а заодно присматривают себе жилье для выведения потомства.

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