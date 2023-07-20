Архитектор раскрыла причину отсутствия террас на крышах столичных небоскребов

Сильный ветер назвала причиной отсутствия террас на крышах небоскребов главный архитектор проектного бюро «Дельта-А» Юлия Солдатенкова. В беседе с «Мослентой» она уточнила, что из-за него находиться на большой высоте слишком опасно.

«Недаром есть нормы, которые запрещают даже стандартное открывание окон на высоте от 65 метров — сила ветра такая, что вырывает створки», — сказала специалист.

Солдатенкова объяснила, что для организации общедоступной площадки на таком здании нужны высокие ограждения. Но если они глухие, людям это не интересно, то есть надо ставить ударопрочное стекло, как это делают во всем мире.

«Такие решения — довольно дорогие. Когда архитектор их предлагает, сразу встает вопрос, кто будет это оплачивать? В итоге в большинстве случаев мы получаем в Москве стандартное резюме: идея, конечно, красивая, но не очень реализуемая», — подытожила архитектор.

Ранее рост количества высотных зданий в Москве объяснил знаменитый архитектор, бывший главный специалист Института Генплана Москвы Андрей Гнездилов.