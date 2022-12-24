Названы основные причины эмоционального выгорания на работе

Основными причинами, по которым у работников профессиональной сферы происходит эмоциональное выгорание, стали бесконечный поток задач, сжатые сроки и конфликты в офисе. Такие данные в своем опросе называет Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и исследовательский центр «Зарплата.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты».

«Как правило, эмоциональное истощение происходит из-за большого объема задач (67 процентов). Не последнюю роль играет и давлением сроков сдачи работы (56 процентов). Конфликты и агрессивное поведение коллег заставляет понервничать 46 процентов сотрудников, а непредвиденные обстоятельства, которые влияют на выполнение работы — 38 процентов. Замыкает пятерку причин некорректные требования и нечетко сформулированные обязанности (32 процента)», — говорится в сообщении.

Тревога, переживания и усталость в конце года выражаются в излишней раздражительности (72 процента), сниженной эффективности (69 процентов), пессимистичном взгляде на будущее (61 процент), тревожности (52 процента) и гиперчувствительности к критике (51 процент).

Больше всего от этих факторов страдают специалисты творческих специальностей (26 процентов), финансисты и экономисты (25 процентов), медицинские работники (19 процентов), специалисты рабочих специальностей (10 процентов) и логисты (7 процентов). Чтобы поддержать сотрудников, работодатели проводят личные беседы с ними и помогают решать проблемы (57 процентов), дают дополнительные дни отдыха (46 процентов), предоставляют ДМС (28 процентов) и нанимают корпоративного психолога (26 процентов).

Ранее психолог, спикер и амбассадор «Сколково», преподаватель Евразийского международного университета и руководитель лаборатории психологических технологий Евгений Идзиковский назвал способы профилактики профессионального выгорания.