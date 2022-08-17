Названы основные причины головокружения

О причинах головокружения, в том числе в жаркую погоду «Мосленте» рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. В группу риска попали пожилые люди и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Когда температура воздуха повышается, наше сердце начинает работать более интенсивно для того, чтобы эффективно охлаждать тело. Частота сердечных сокращений увеличивается, периферические сосуды расширяются, давление повышается, кружится голова, темнеет в глазах», — объяснила специалист.

По ее словам, появляющееся в жару головокружение не стоит игнорировать и считать безобидным симптомом — оно может указывать на проблемы в работе сердца и сосудов и повышенный риск развития инсультов и инфарктов.

Кроме того, частые головокружения — симптом эндокринных нарушений, например, проблем с щитовидной железой. Состояние обычно сопровождается перепадами настроения, резкими колебаниями веса. Среди причин, провоцирующих головокружение в жару, врач назвала состояние железодефицитной анемии, нередко долго остающееся незамеченным. Пациентпри этом будет испытывать постоянную слабость, сильную усталость, проблемы с концентрацией внимания.

Ранее врач Елена Малышева назвала способы избавиться от головокружения без таблеток.