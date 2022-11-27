Мясников назвал возможные причины ночных кошмаров

Возможные причины, по которым человек ночью во сне видит кошмары, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он рассказал, что ночные кошмары чаще всего снятся в фазу быстрого сна. «Если посмотреть специальным прибором за движением глаз, они будут быстрыми-быстрыми. И в это время вы полностью расслабляетесь, грубо говоря, "паралич". Но сны снятся именно в это время», — пояснил он.

Эксперт отметил, что плохие сны могут быть продолжением негативных событий, которые происходили наяву или проявлением психических заболеваний. Также неочевидной причиной появления таких снов могут быть лекарственные препараты от гипертонии.

«Метопролол — это так называемые жирорастворимые препараты, они могут проникать в мозг, и могут способствовать возникновению кошмарных снов. А такие лекарства, как распространенный атенолол, в мозг не проникает, кошмаров не вызывает», — предупредил специалист и добавил, что эналаприл также может провоцировать кошмары. Другие лекарства, провоцирующие страшные сновидения — антибиотики и антидепрессанты.

Ранее врач функциональной диагностики, кардиолог, сомнолог Наталья Вязова назвала самое правильные положения для сна.