Перечислены опасные причины потемнения в глазах

Опасные причины потемнения в глазах перечислили ведущие программы «О самом главном» канала «Россия 1» врач-терапевт Татьяна Шаповаленко и врач-невролог Александр Комаров.

«Появление темного пятна перед глазами — грозный симптом. Этому подвержены люди, страдающие артериальной гипертензией. Резкий подъем артериального давления может вызвать кровоизлияние в сетчатку глаза или отслойку сетчатки глаза», — сказала терапевт. Она предупредила, что в таком случае есть риск полностью ослепнуть.

По словам Комарова, потемнение в глазах вызывает и атеросклероз сосудов головного мозга. Такое случается у пожилых людей и указывает на критическую ситуацию, поскольку в мозге образуются атеросклеротические бляшки, нарушающие кровоснабжение органа. Кроме того, потемнение в глазах могут провоцировать паразиты, локализованные в стекловидном теле глаза или в головном мозге.

Врачи назвали и другие причины: темные пятна перед глазами могут появляться при резком падении артериального давления, отравлении некачественными продуктами, передозировке лекарственными средствами.

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