Названы причины притягательности фуд-кортов для столичных подростков

Причины притягательности фуд-кортов для столичных подростков назвал «Мосленте» профессор МГПУ Борис Куприянов.

«Они ходят туда главным образом для того, чтобы посидеть компанией и пообщаться со сверстниками», — сказал профессор. Он напомнил, что далеко не все могут позволить себе пригласить одноклассников домой, да и оставаться в школе после уроков нравится немногим.

«Материалы 138 часов наблюдений, проведенных в ходе нашего исследования на фуд-кортах, показывают, что подростки всегда стремятся занять уютный уголок: чтобы за спиной была стена, чтобы был обзор. Здесь они находят комфортное физическое пространство, которого им так не хватает», — поделился Куприянов.

Ранее юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева разъяснила правила устройства подростков на летнюю подработку.