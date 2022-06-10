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Названы причины притягательности фуд-кортов для столичных подростков

Названы причины притягательности фуд-кортов для столичных подростков
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Причины притягательности фуд-кортов для столичных подростков назвал «Мосленте» профессор МГПУ Борис Куприянов.

«Они ходят туда главным образом для того, чтобы посидеть компанией и пообщаться со сверстниками», — сказал профессор. Он напомнил, что далеко не все могут позволить себе пригласить одноклассников домой, да и оставаться в школе после уроков нравится немногим.

«Материалы 138 часов наблюдений, проведенных в ходе нашего исследования на фуд-кортах, показывают, что подростки всегда стремятся занять уютный уголок: чтобы за спиной была стена, чтобы был обзор. Здесь они находят комфортное физическое пространство, которого им так не хватает», — поделился Куприянов.

Ранее юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева разъяснила правила устройства подростков на летнюю подработку.

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