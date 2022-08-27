Названы причины роста сроков продаж квартир на вторичном рынке Москвы

Причины резкого роста сроков продаж квартир на вторичном рынке Москвы в этом году назвали РБК специалисты «ЦИАН. Аналитики», компаний Est-a-Tet и «Инком-Недвижимость». По их словам, влияние на это оказали несколько факторов. Первый из них — падение платежеспособного спроса.

«Весной многие собственники поставили вопрос реализации квартир на паузу, по разным причинам снимали свои объекты с продажи. Покупатели также не спешили совершать покупку. Сейчас рынок постепенно восстанавливается, собственники возвращают лоты на продажу», — объяснила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Вторая причина увеличения срока экспозиции вторичных квартир — заметно возросшие цены. По словам директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергея Шломы, в 2020 и 2021 годах наблюдался мощный рост спроса, из-за чего цены достигли очень высоких значений. «В настоящее же время многие не могут позволить себе приобретение квартиры за такие деньги», — сказал он.

Третьей причиной эксперты считают отсутствие эффективных ипотечных программ на вторичном рынке, из-за чего многие покупатели отдают предпочтение жилью в новостройках. «Прежде всего, это касается покупателей-ипотечников, ведь рыночные ставки для готового жилья сейчас превышают десять процентов, а в новостройках средняя ставка в заключенных договорах — ниже четырех процентов (а у многих ЖК и девелоперов есть предложения и по 0,1 процента)», — заявил руководитель «Циан.Аналиткии» Алексей Попов.

Ранее был составлен рейтинг самых дешевых новостроек премиум-класса в Москве. Выяснилось, что более половины из таковых расположены в центре столицы.