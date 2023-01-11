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13:25, 11 января 2023
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Собянин напомнил москвичам срок работы пунктов приема елок на переработку

Собянин напомнил москвичам срок работы пунктов приема елок на переработку
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Срок работы пунктов приема на переработку сухих новогодних елок напомнил москвичам в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве до 26 февраля открыты 600 пунктов приема новогодних деревьев. Сюда можно принести елки, сосны или пихты на переработку», — написал градоначальник. Он также отметил, что произведенную из хвойных деревьев щепу подсыпают в вольеры для животных и используют при обустройстве экологических троп в парках.

Узнать адрес ближайшего пункта приема можно на сайте акции «Елочный круговорот». Москвичам напомнили, что перед сдачей с новогоднего дерева следует снять все украшения: игрушки, мишуру, дождики, гирлянды.

Ранее Самойлова показала «самую некрасивую елку в своей жизни».

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