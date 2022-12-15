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23:32, 15 декабря 2022
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В Подмосковье приезжие обокрали тепловые пункты многоэтажек на миллионы рублей

В Подмосковье приезжие обокрали тепловые пункты многоэтажек на миллионы рублей
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

В Подмосковье группа приезжих из ближнего зарубежья обокрала тепловые пункты на миллионы рублей, сообщает МВД Медиа.

«Сотрудники уголовного розыска Булатниковского отделения полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу в ходе обыска в гаражном боксе, арендуемом в Москве одним из злоумышленников, обнаружили и изъяли часть похищенного имущества», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с сентября 2022 года четверо злоумышленников в возрасте от 33 до 38 лет в поселках Дрожжино и Боброво проникали в подсобки домов и похищали оттуда дренажные насосы и электроприводы. Пятый сообщник продавал краденое, а вырученные деньги делил между подельниками. Сумма ущерба управляющим компаниям составила свыше пяти миллионов рублей.

По данным фактам было возбуждено шесть уголовных дел по статье 158 УК РФ («Кража»), которые соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что подмосковный склад Wildberries обокрали почти на миллион рублей.

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