В Подмосковье приезжие обокрали тепловые пункты многоэтажек на миллионы рублей

В Подмосковье группа приезжих из ближнего зарубежья обокрала тепловые пункты на миллионы рублей, сообщает МВД Медиа.

«Сотрудники уголовного розыска Булатниковского отделения полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу в ходе обыска в гаражном боксе, арендуемом в Москве одним из злоумышленников, обнаружили и изъяли часть похищенного имущества», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с сентября 2022 года четверо злоумышленников в возрасте от 33 до 38 лет в поселках Дрожжино и Боброво проникали в подсобки домов и похищали оттуда дренажные насосы и электроприводы. Пятый сообщник продавал краденое, а вырученные деньги делил между подельниками. Сумма ущерба управляющим компаниям составила свыше пяти миллионов рублей.