Приезжий изнасиловал восьмиклассницу в Подмосковье

Гражданин Узбекистана изнасиловал ушедшую из дома восьмиклассницу в Воскресенске, сообщает Telegram-канал SHOT. Школьница поругалась с родителями, ушла на улицу и отключила телефон.

Причиной конфликта стал запрет взрослых на прогулки подростка во время каникул, уточнил источник. После того как их дочь ушла из дома, родители обратились в полицию.

На следующий день восьмиклассница нашлась. Она сообщила, что за это время над ней успел надругаться незнакомый мужчина. Полицейские задержали подозреваемого, пострадавшая вернулась домой.

Ранее педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю девочку в парке «Царицыно». Мужчина подкараулил гуляющую школьницу днем.