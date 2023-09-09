Прикованный к перилам магазина арбуз заметили в Москве. Фотография с места событий опубликована в Telegram-канале «Свиблово Москва М125».

«Показывают, но не продают. Ну или это защита от воришек — нужно позвать продавщицу с ключиком», — предположил автор публикации.

Увиденное развеселило пользователей сети.

«Свободу арбузам!», «Чтоб не украли», «Арбузы любят БДСМ?!», «Поарбузимся?», «Надеюсь, не вырвется...», «Задержали за несладкость», «Это такая реклама арбуза что ли? Его же просто разрезать можно и забрать», — написали они в комментариях.

Ранее уронивший арбузы электросамокатчик попал на видео и рассмешил москвичей.