Уронивший арбузы электросамокатчик попал на видео и рассмешил москвичей
Мужчина вез на руле электросамоката коробку с арбузами и упал.
Уронивший арбузы электросамокатчик попал на видео и рассмешил москвичей в Telegram-канале «Что там в Москве?».
На видео мужчина везет на руле электросамоката коробку, как минимум, с четырьмя арбузами и падает вместе с грузом. Арбузы разбиваются об землю, а самокатчик в шоке хватается руками за голову.
«Доставка почта России», «Когда уже люди научатся включать свой мозг в работу?», «Он рассчитывал, что земное притяжение отключили», «Хорошо хоть свой арбуз не разбил», «Что ты за голову хватаешься? Ешь быстрее», «Если чек сохранил, можно сказать, что битые не сразу замети», «Напоминает фильм "Тупой и еще тупее"», — написали пользователи сети.
Ранее поедающий продукты на дегустационном столе мужчина рассмешил пользователей сети.