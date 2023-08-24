Уронивший арбузы электросамокатчик попал на видео и рассмешил москвичей в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На видео мужчина везет на руле электросамоката коробку, как минимум, с четырьмя арбузами и падает вместе с грузом. Арбузы разбиваются об землю, а самокатчик в шоке хватается руками за голову.