Сегодня в 08:09
1 мин.

Жители подмосковного города пожаловались на примету 90-х

Город /
Жители подмосковного города пожаловались на примету 90-х
Кадр: телеграм-канал «Люберцы -SOS!»

Жители одного из городов Подмосковья пожаловались на массовую уличную торговлю. Пост об этом появился в Telegram-канале «Люберцы -SOS!».

Местный житель снял одну из уличных палаток на видео и поинтересовался, где продавцы подобных точек моют руки и куда ходят в туалет. Кроме того, мужчина озадачился технологией хранения продуктов в таких ларьках. Администрация группы назвала процветающую уличную торговлю приметой 90-х годов и поддержала негодование россиянина.

«Этим вопросом должен задаваться каждый человек, кто решает у них что-то приобретать, чтобы потом в больничках с отравлениями и сальмонеллезом не лежать», — написали в комментариях. Один из пользователей назвал рынок в Люберцах на Волковской улице «позором». «Люберцы где-то на первом месте с конца по развитию города. Нигде уж этих палаток нет», — поддержали мужчину.

Нашлись те, кто призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. «Эти палатки сто лет стоят везде, как и рынок на Волковской. Не нравится — иди своей дорогой», — написала местная жительница. Ей возразили, что проблемам города стоит уделять более пристальное внимание.

Ранее в Люберцах обнаружили незаконные уличные развалы с пиротехникой. Стихийная торговля возмутила многих.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.