Жители подмосковного города пожаловались на примету 90-х

Местный житель снял одну из уличных палаток на видео и поинтересовался, где продавцы подобных точек моют руки и куда ходят в туалет. Кроме того, мужчина озадачился технологией хранения продуктов в таких ларьках. Администрация группы назвала процветающую уличную торговлю приметой 90-х годов и поддержала негодование россиянина.

«Этим вопросом должен задаваться каждый человек, кто решает у них что-то приобретать, чтобы потом в больничках с отравлениями и сальмонеллезом не лежать», — написали в комментариях. Один из пользователей назвал рынок в Люберцах на Волковской улице «позором». «Люберцы где-то на первом месте с конца по развитию города. Нигде уж этих палаток нет», — поддержали мужчину.

Нашлись те, кто призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. «Эти палатки сто лет стоят везде, как и рынок на Волковской. Не нравится — иди своей дорогой», — написала местная жительница. Ей возразили, что проблемам города стоит уделять более пристальное внимание.

Ранее в Люберцах обнаружили незаконные уличные развалы с пиротехникой. Стихийная торговля возмутила многих.