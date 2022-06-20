Московский ресторатор озвучил принципы создания нового пространства в столице

Московский ресторатор Никита Фомкин озвучил «Мосленте» принципы создания нового пространства в столице. Необычное заведение в Большом Трехсвятительском переулке он совсем недавно открыл вместе с режиссером сериала «Чики» Эдуардом Оганесяном.

В здании старого особняка компаньоны решили организовать ни на что не похожее место. Оно объединяет в себе 11 очень разных пространств. Рядом с кофейней там расположится магазин одежды, а пластинки будут продаваться по соседству с рестораном грузинской кухни.

«Мы много кому отказывали, комнат-то не так много. Сейчас вообще все телефоны оборвали: "А есть место? А есть ли уголок? А можно ли комнатку снять?"», — рассказал Фомкин. Он подчеркнул, что их главным с Оганесяном принципом при задумке проекта было не допускать повтора уже имеющихся заведений. «К примеру, Эдик захотел кофе, — значит, другим кофейням мы отказываем. У нас есть Эмилия, которая хотела продавать одежду, — значит, второй одежды не будет», — объяснил собеседник «Мосленты».

Ранее московский ресторатор Кира Байбакова, шесть лет проработавшая заместителем директора Ginza Project и создавшая рестораны The Y, «Полет» и «От и до», объяснила схожесть многих блюд в заведениях мира.