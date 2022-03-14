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Московский ресторатор объяснила схожесть блюд в заведениях мира

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Московский ресторатор объяснила схожесть блюд в заведениях мира
Фото: Pixabay

Московский ресторатор Кира Байбакова, шесть лет проработавшая заместителем директора Ginza Project, создавшая рестораны The Y, «Полет» и «От и до», в беседе с «Мослентой» объяснила схожесть многих блюд в заведениях мира.

«Основатель российского ресторанного альянса White Rabbit Family Зарьков с бренд-шефом Мухиным поездили по всему миру. В своих путешествиях они всегда смотрят, что делают другие, анализируют это и придумывают нечто свое. И делают это круто! Поэтому и являются одними из лучших в мире», — подчеркнула Байбакова.

«Но в принципе технологии везде одинаковы», — продолжила ресторатор, заметив, что курицу-гриль, курицу во фритюре или картофель фри невозможно приготовить как-то иначе. «Вопрос только в соусе, на этом — все», — резюмировала собеседница «Мосленты».

Ранее известный ресторатор назвал главное преимущество столичного общепита.

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