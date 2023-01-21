В Москве на один день приостановят движение по участку МЦК

Движение по участку МЦК приостановят на один день в субботу, 21 января. Станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина» работать не будут, сообщает столичный Департамент транспорта.

«21 января не будет движения поездов на участке МЦК от "Крымской" до "Хорошево". Поезда по часовой стрелке будут следовать только до "Крымской", против часовой — до "Хорошево". На остальном участке интервал движения поездов составит восемь минут в течение всего дня», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что эти меры необходимы для работ по строительству пешеходного тоннеля на ТПУ «Тестовская». Уже утром в воскресенье, 22 января, движение вернется в норму.

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