Город
11:31, 18 января 2023
1 мин.

Названы самые необычные забытые в московском метро вещи

Названы самые необычные забытые в московском метро вещи
Фото: Денис Гришкин / Денис Гришкин

Самые необычные вещи, забытые москвичами и гостями столицы в метро в 2022 году, назвали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

«Жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты, коллекционные елочные игрушки — такие необычные вещи пассажиры оставили в метро в 2022 году», — говорится в сообщении.

Чаще всего пассажиры оставляли в метро телефоны, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары. Всего сотрудниками метро было найдено 28,4 тысячи потерянных вещей.

Все найденные вещи попадают на специальные склады. Забрать их можно следующими способами: написать в чат-бот Александре, позвонить в контакт-центр по номеру 3210 или создать обращение в приложении «Метро Москвы».

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в московском метро забыли рождественские венки, фигурки и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.