Необычное природное явление заметили в небе над Москвой

В небе над Москвой заметили необычное природное явление — световые столбы. Кадрами очевидцев поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

Горожане сообщили, что световые столбы можно увидеть в городе с субботы, 7 января. Это атмосферное явление образуется из-за морозов и представляет собой полупрозрачные вертикальные полоски различных оттенков, которые можно наблюдать в небе.

Ранее световые столбы заметили в Подмосковье в конце декабря. Полоски света, тянущиеся от земли к небу, сфотографировали в Дмитровском районе.