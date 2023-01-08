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14:41, 08 января 2023
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Необычное природное явление заметили в небе над Москвой

Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Фото: Роман Пинчук / РИА Новости

В небе над Москвой заметили необычное природное явление — световые столбы. Кадрами очевидцев поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

Горожане сообщили, что световые столбы можно увидеть в городе с субботы, 7 января. Это атмосферное явление образуется из-за морозов и представляет собой полупрозрачные вертикальные полоски различных оттенков, которые можно наблюдать в небе.

Ранее световые столбы заметили в Подмосковье в конце декабря. Полоски света, тянущиеся от земли к небу, сфотографировали в Дмитровском районе.

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