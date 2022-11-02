Подмосковные врачи спасли мужчину от ампутации прищемленной дверью руки, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Пациенту диагностировали межмышечную флегмону левой кисти и предплечья — это острое гнойное воспаление жировой клетчатки. Ситуация осложнялась начавшимся сепсисом и сахарным диабетом, о котором пациент ранее не знал.

«Рану вскрыли от кисти до локтя. Всего было проведено три операции. Сначала мы произвели вскрытие и дренирование межмышечной флегмоны левой кисти и предплечья, затем сделали некротомию — рассекли омертвевшие ткани и обследовали послеоперационную рану. В конце оперативного вмешательства ушили ткани», — цитирует пресс-служба врача-хирурга отделения гнойной хирургии Жуковской больницы Анну Маркову.

По информации ведомства, мужчина прищемил руку дверью за два дня до обращения в больницу. На легкую царапину он не обратил внимания, однако рука стала отекать, а лекарства не помогали справиться с болью.

В итоге руку удалось спасти. Однако для этого врачам пришлось воспользоваться подкожной жировой тканью пациента, поскольку его собственной кожи не хватало для ушивания. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину с перерезанной бензопилой рукой. 75-летний мужчина инструментом повредил себе предплечье: мышцы, сухожилия, нервы и плечевую артерию.