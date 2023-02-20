В Москве резко увеличился приток трудовых мигрантов

В 2022 году в Москве и Московской области резко увеличился приток трудовых мигрантов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторскую сеть FinExpertiza. Более 90 процентов приезжих прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«За год количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 миллиона. Более 40 процентов регистраций пришлось на Москву и Подмосковье», — говорится в сообщении.

Иностранцы регистрировались также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Иркутской области, Свердловской области, Амурской области, Приморском крае, Татарстане и Красноярском крае. При этом наименьшая их численность была отмечена в Ненецком автономном округе.

По результатам исследования выяснилось, что более чем на 35 процентов, до 377,7 тысячи человек, вырос приток трудовых мигрантов из Узбекистана. На 51,8 процента, или на 336,7 тысячи человек, стало больше приезжих из Таджикистана и на 17,7 процента, или 84,6 тысячи человек, — из Киргизии.

Также иностранцы прибывали в Россию из Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Туркмении, Турции, Молдавии и Вьетнама. Меньше всего приехавших трудовых мигрантов было отмечено из Армении, Украины, Сербии, Германии, Франции, Италии, США, Чехии, Австрии и Нидерландов.

Ранее стало известно, что мошенники обеспечили сотни мигрантов поддельными документами в Москве.