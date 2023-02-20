Город
13:28, 20 февраля 2023
1 мин.

В Москве резко увеличился приток трудовых мигрантов

В Москве резко увеличился приток трудовых мигрантов
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2022 году в Москве и Московской области резко увеличился приток трудовых мигрантов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторскую сеть FinExpertiza. Более 90 процентов приезжих прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«За год количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 миллиона. Более 40 процентов регистраций пришлось на Москву и Подмосковье», — говорится в сообщении.

Иностранцы регистрировались также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Иркутской области, Свердловской области, Амурской области, Приморском крае, Татарстане и Красноярском крае. При этом наименьшая их численность была отмечена в Ненецком автономном округе.

По результатам исследования выяснилось, что более чем на 35 процентов, до 377,7 тысячи человек, вырос приток трудовых мигрантов из Узбекистана. На 51,8 процента, или на 336,7 тысячи человек, стало больше приезжих из Таджикистана и на 17,7 процента, или 84,6 тысячи человек, — из Киргизии.

Также иностранцы прибывали в Россию из Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Туркмении, Турции, Молдавии и Вьетнама. Меньше всего приехавших трудовых мигрантов было отмечено из Армении, Украины, Сербии, Германии, Франции, Италии, США, Чехии, Австрии и Нидерландов.

Ранее стало известно, что мошенники обеспечили сотни мигрантов поддельными документами в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.