Подмосковный приют проверят по информации об избиении ребенка

В Подмосковье начали доследственную проверку появившейся в соцсетях информации о незаконном удержании и избиениях 10-летнего ребенка в одном из приютов сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следователям предстоит установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также ненадлежащего реагирования со стороны должностных лиц детских учреждений и органов опеки», — говорится в сообщении.

При проведении проверки планируется получить объяснения от сотрудников органов опеки, социального учреждения и матери мальчика. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее воспитательницу детсада в Подмосковье заподозрили в жестоком избиении детей. Проверка назначена «в связи с появившейся в СМИ информацией».