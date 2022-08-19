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Подмосковный приют проверят по информации об избиении ребенка

Подмосковный приют проверят по информации об избиении ребенка
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье начали доследственную проверку появившейся в соцсетях информации о незаконном удержании и избиениях 10-летнего ребенка в одном из приютов сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следователям предстоит установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также ненадлежащего реагирования со стороны должностных лиц детских учреждений и органов опеки», — говорится в сообщении.

При проведении проверки планируется получить объяснения от сотрудников органов опеки, социального учреждения и матери мальчика. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее воспитательницу детсада в Подмосковье заподозрили в жестоком избиении детей. Проверка назначена «в связи с появившейся в СМИ информацией».

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