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15:16, 13 марта 2023
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Приют на две тысячи собак затопило в Москве

В московском приюте вода от растаявшего снега залила вольеры с собаками.

Приют на две тысячи собак затопило в Москве
Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Вода от растаявшего снега залила вольеры московского приют «Малинки», рассчитанного на две тысячи бездомных собак. Из-за затопления животные остались практически без жилья, рассказали волонтеры изданию «Подъем».

«Волонтеры туда приехали и все воскресенье чистили, долбили, выливали ведрами, сбивали снег», — сообщили они.

Сейчас из-за ночных заморозков замерзая ранее вода превратилась в лед, но уже в среду, 15 марта, синоптики обещают резкое потепление, оно вновь может вызвать затопление.

По данным зоозащитников, территория приюта не достроена, а ливневки практически не работают. Руководство же говорит, что приют официально не сдан и деньги на ремонт не могут быть выделены. Активисты просят привлечь к ответственности строителей и проектировщиков. Они требует откачать воду с территории приюта.

Ранее о рекордном снегопаде предупредили москвичей в центре погоды «Фобос». В воскресенье, 12 марта, количество осадков в столице составило около 16 миллиметров, что эквивалентно почти половине месячной нормы.

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