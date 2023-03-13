Приют на две тысячи собак затопило в Москве

Сейчас из-за ночных заморозков замерзая ранее вода превратилась в лед, но уже в среду, 15 марта, синоптики обещают резкое потепление, оно вновь может вызвать затопление.

По данным зоозащитников, территория приюта не достроена, а ливневки практически не работают. Руководство же говорит, что приют официально не сдан и деньги на ремонт не могут быть выделены. Активисты просят привлечь к ответственности строителей и проектировщиков. Они требует откачать воду с территории приюта.

Ранее о рекордном снегопаде предупредили москвичей в центре погоды «Фобос». В воскресенье, 12 марта, количество осадков в столице составило около 16 миллиметров, что эквивалентно почти половине месячной нормы.