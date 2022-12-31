Назван признак готовности маленьких детей примкнуть к празднованию Нового года

Признак готовности маленьких детей примкнуть в полночь к семейному празднованию Нового года назвала в беседе с «Мослентой» психолог Екатерина Зиновьева.

«Главное, чтобы ожидание 12 часов ночи не стало для ребенка пыткой и насилием над организмом. Это допускается, когда ребенок может оставаться бодрым и активным, а не взвинченным и капризным. Такое состояние будет говорить о его явной усталости», — пояснила эксперт, отметив, что дети уже с дошкольного возраста зачастую дожидаются боя курантов и участвуют в торжестве.

По словам Зиновьевой, дети в возрасте от одного до двух лет вряд ли поймут суть мероприятия, но тоже могут радоваться праздничной суете, ловя общее приподнятое настроение. В целом, по мнению психолога, действует единственное правило: позволять младшим членам семьи участвовать в торжестве настолько, насколько им самим хватает сил. Велика вероятность, что маленькие дети уснут в соответствии со своим привычным режимом, а чуть более взрослые — тогда, когда сами захотят спать. Загонять их в кровать, равно как и специально будить и тормошить, чтобы они не пропустили праздник, не стоит, посоветовала эксперт.

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