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13:21, 14 марта 2023
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Синоптик назвал первый признак весеннего сценария погоды

Первым признаком весны синоптик назвал дождь.

Синоптик назвал первый признак весеннего сценария погоды
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первый признак весеннего сценария погоды назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС. По его словам, это дождь, который способствует быстрому таянию снега.

Метеоролог объяснил, что в столице начался процесс противостояния зимы и весны. Это выражается в обильных осадках: дожди ускоряют сход снежного покрова.

Вильфанд предупредил москвичей, что приход весны всегда сопровождается непогодой, поэтому надеяться на ясное небо над головой не стоит.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 14 марта из-за сильного ветра. Кроме того, в городе ожидается мокрый снег с дождем.

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