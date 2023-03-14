Синоптик назвал первый признак весеннего сценария погоды

Первый признак весеннего сценария погоды назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС. По его словам, это дождь, который способствует быстрому таянию снега.

Метеоролог объяснил, что в столице начался процесс противостояния зимы и весны. Это выражается в обильных осадках: дожди ускоряют сход снежного покрова.

Вильфанд предупредил москвичей, что приход весны всегда сопровождается непогодой, поэтому надеяться на ясное небо над головой не стоит.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 14 марта из-за сильного ветра. Кроме того, в городе ожидается мокрый снег с дождем.