Пробка на МКАД из-за перевернутой бетономешалки попала на видео

Перевернутый грузовик стал причиной пробки на МКАД на юге Москвы. Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции, на внешней стороне 29-го километра МКАД в районе развязки с Липецкой улицей легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой, она опрокинулась.