08:43, 19 июля 2023
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Пробка на МКАД из-за перевернутой бетономешалки попала на видео
Перевернутый грузовик стал причиной пробки на МКАД.
Кадр:Telegram-канал «Говорит и показывает Москва»
Перевернутый грузовик стал причиной пробки на МКАД на юге Москвы. Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».
Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции, на внешней стороне 29-го километра МКАД в районе развязки с Липецкой улицей легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой, она опрокинулась.
В результате ДТП никто не пострадал. Движение в месте происшествия ограничено — проехать на транспорте можно по трем полосам из шести.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту произошедшего ДТП ведомство назначило провести проверку.
Ранее серьезное ДТП с участием двух грузовиков на МКАД попало на видео.